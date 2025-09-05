На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии заявили о планах покупать нефть у РФ, несмотря на угрозы США

Bloomberg: Индия отказалась прекращать закупку российской нефти по указу Трампа
Arun Sankar K./AP

Вопреки требованиям США Индия продолжит покупать нефть у России. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в интервью News18.

Ситхараман подчеркнула, что Нью-Дели будет принимать решение исходя из интересов страны и необходимости сдерживать расходы на импорт.

Министр отметила, что Индия «несомненно будет покупать» нефть у РФ. Выбор поставщика зависит только от экономических интересов Индии, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

Переговоры по торговому соглашению между Индией и США были запущены в феврале 2025 года. Но с того времени страны не достигли компромисса. Трамп отказался заключать с Индией торговую сделку, пока она не откажется от российской нефти. Нью-Дели в ответ не стало снижать импорт нефти из России. После этого власти США резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны до 50% от таможенной стоимости.

Ранее в России объяснили, почему пошлины США пошли на пользу Индии.

