В России объяснили, почему пошлины США пошли на пользу Индии

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: пошлины США пошли на пользу Индии
Depositphotos

Пошлины США пошли на пользу индийской экономике. Ограничения фактически дали возможность Нью-Дели развернуть нефтепереработку в новых масштабах. Об этом сообщил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Туда едет наша сырая нефть, они делают нефтепродукты, затем индийские нефтепродукты продают в Европу. Поэтому у Нью-Дели все прекрасно», — отметил Малофеев.

Вашингтон же, по его мнению, попытался «сыграть сильного». Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже «сыграл сильного», не отвечая на звонки президента США Дональда Трампа и отправившись на саммит ШОС в Китай.

В феврале 2025 года были запущены переговоры по торговому соглашению между Индией и США. Однако с того времени страны не достигли компромисса. Трамп отказался заключать с Индией сделку, пока она не откажется от российской нефти. Нью-Дели в ответ не стало снижать импорт углеводородов из РФ. После этого власти Соединенных Штатов резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны до 50% от таможенной стоимости.

Эксперты до этого отмечали, что Индия вряд ли сильно сократит импорт российской нефти, несмотря на давление США. Дело в том, что Нью-Дели и Москва заинтересованы в совместном развитии энергетических ресурсов.

Ранее глава ВТО раскрыла последствия тарифов Трампа для мировой торговли.

