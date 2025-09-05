Путин призвал расширить ипотеку под 2% для одной категории россиян на Дальнем Востоке

Путин: на Дальнем Востоке нужно расширить ипотеку под 2% для работников образования

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на всех работников образования, а не только учителей. Трансляция выступления проводится в Telegram-канале Кремля.

«Возможность получить ипотеку по ставке в 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики», — заявил он.

Глава государства отметил, что такая возможность есть и попросил правительство внести соответствующие поправки в нормативную базу.

До этого министр строительства РФ Ирек Файзуллин на ВЭФ заявил, что Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодежи.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин призвал запустить особый режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике.