Путин призвал запустить особый режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике

Путин предложил запустить преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке
Orlov Sergei/Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предложил запустить с 2027 года единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике. Прямая трансляция выступления проводится в Telegram-канале Кремля.

«Сейчас, с учетом накопленного успешного опыта, предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно, что называется, бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей, подчеркну, на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса», — заявил он.

Глава государства призвал ввести льготную систему с января 2027 года. Инициатива подразумевает использование инструментов поддержки предпринимателей и новых проектов. Президент объяснил, что инвесторы должны иметь право на льготы в любом дальневосточном и арктическом регионе.

Утром 5 сентября началось главное событие ВЭФ — пленарное заседание с участием российского лидера.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин призвал создать план по редкоземельной индустрии в России.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
