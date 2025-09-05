Путин объяснил за счет чего нельзя обеспечить безопасность Украины

Путин заявил, что безопасность Украины нельзя обеспечивать за счет России

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что безопасность Украины не может обеспечиваться за счет РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что существует общее правило, записанное в европейских документах, — безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой.

До этого президент заявил, что гарантии безопасности должны быть выработаны как для России, так и для Украины, российская сторона будет их уважать.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций.

