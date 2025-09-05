На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высказался о запросах Киева, касающихся места переговоров

Путин назвал избыточными запросы Киева приехать на встречу в названное ими место
true
true
true

Президент России Владимир Путин назвал «избыточными запросами» призыв киевских властей приехать на переговоры в названное ими место. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию его выступления ведет Telegram-канал Кремля.

«Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес», — отметил Путин.

Путин заявил, что самое лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне — это Москва. Президент добавил, что готов к контактам с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако большого смысла в этом не видит, так как «договориться с Украиной будет практически невозможно».

До этого Зеленский заявил, что предложение российской стороны провести его встречу с Путиным в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Тем самым он дал понять, что не собирается приезжать в столицу России.

При этом в агентстве Bloomberg предположили, что Зеленский все-таки может приехать в Москву, если на него надавит президент США Дональд Трамп.

Ранее в конгрессе США дали совет Зеленскому после приглашения Путина приехать в Москву.

