Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что мероприятие запланировано на 13:00 по местному времени (06:00 мск). В программе на него ориентировочно отвели два часа, но фактически длительность не регламентирована.

Также в пленарной сессии примут участие иностранные гости, среди которых премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

4 сентября Путин во время совещания по развитию топливно-энергетического комплекса региона на ВЭФ попросил доложить ему о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина, которое в будущем должно стать одним из основных источников газа для Дальнего Востока.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

