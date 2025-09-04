Путин попросил доложить о ситуации вокруг газового месторождения на шельфе Сахалина

Путин на ВЭФ попросил доложить о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания по развитию топливно-энергетического комплекса региона на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) попросил доложить ему о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам Министерства энергетики, в ближайшие годы на Дальнем Востоке прогнозируется кратный рост спроса на природный газ. Уже сегодня можно говорить о признаках его дефицита в регионе, отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Южно-Киринское месторождение в будущем должно стать одним из основных источников газа для Дальнего Востока. Российский лидер попросил рассказать, как обстоит ситуация с его запуском.

Южно-Киринское месторождение является крупнейшим в пределах участка. Его извлекаемые запасы оцениваются в 814,5 млрд куб. м газа, 130 млн тонн газового конденсата, 3,8 млн тонн нефти. Планируемая проектная мощность составляет 21 млрд куб. м газа в год.

Как сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, обустройство Южно-Киринского месторождения продолжится в период с 2025 по 2029 годы.

Ранее России предрекли лидерство в производстве редкоземельных металлов.