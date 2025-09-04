На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов назвал наиболее вероятную замену Зеленскому

Алаудинов: Залужный является наиболее вероятной заменой Зеленскому
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать главным кандидатом на пост президента страны вместо Владимира Зеленского. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru.

По его словам, Залужный выглядит «более здравомыслящим» по сравнению с нынешним украинским лидером и понимает, что в текущих условиях Киев не способен одержать военную победу над Россией. Генерал отметил, что в случае прихода к власти экс-главком будет искать пути урегулирования конфликта, стараясь угодить президенту США Дональду Трампу.

Алаудинов отметил, что даже при сохранении воинственной риторики Залужный, вероятнее всего, попробует добиться временного перемирия, чтобы выиграть время для наращивания сил и пересмотра тактики.

«Рано или поздно Украиной будет снова найден предлог, который опять приведет к войне против России. Поэтому мы либо додавливаем и побеждаем, либо имеем в скором времени опять новый конфликт», — сказал командир спецназа «Ахмат».

25 августа британская газета The Guardian написала со ссылкой на источники, что Залужный в личных беседах говорил, что в случае избрания на пост президента Украины предпочел бы стать лидером военного времени, взяв за пример Израиль. По информации издания, он позиционировал бы себя «как жесткого лидера военного времени», пообещав народу Украины «кровь, пот и слезы» в обмен на спасение государства.

Ранее Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами