Алаудинов назвал наиболее вероятную замену Зеленскому

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать главным кандидатом на пост президента страны вместо Владимира Зеленского. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru.

По его словам, Залужный выглядит «более здравомыслящим» по сравнению с нынешним украинским лидером и понимает, что в текущих условиях Киев не способен одержать военную победу над Россией. Генерал отметил, что в случае прихода к власти экс-главком будет искать пути урегулирования конфликта, стараясь угодить президенту США Дональду Трампу.

Алаудинов отметил, что даже при сохранении воинственной риторики Залужный, вероятнее всего, попробует добиться временного перемирия, чтобы выиграть время для наращивания сил и пересмотра тактики.

«Рано или поздно Украиной будет снова найден предлог, который опять приведет к войне против России. Поэтому мы либо додавливаем и побеждаем, либо имеем в скором времени опять новый конфликт», — сказал командир спецназа «Ахмат».

25 августа британская газета The Guardian написала со ссылкой на источники, что Залужный в личных беседах говорил, что в случае избрания на пост президента Украины предпочел бы стать лидером военного времени, взяв за пример Израиль. По информации издания, он позиционировал бы себя «как жесткого лидера военного времени», пообещав народу Украины «кровь, пот и слезы» в обмен на спасение государства.

Ранее Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев.