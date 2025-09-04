На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе увязали гарантии безопасности Украине с давлением на Россию

Туск: НАТО стремится склонить США к большему давлению на Россию
РИА Новости

Североатлантический альянс в рамках гарантий безопасности имеет своей целью склонить США к увеличению давления на Россию. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Все очень хотели, чтобы прежде всего американцы увидели, что если Европа что-то обещает, то доставляет (по гарантиям безопасности Украине – «Газета.Ru»). Чтобы в связи с тем склонить американских партнеров к тому, чтобы оказать большее давление на (президента России Владимира – «Газета.Ru») Путина», — сказал он.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» заявлял, что российская сторона готова работать над обеспечением гарантий безопасности Украины при условии, что бывшая советская республика не будет обладать ядерным оружием, останется нейтральной и не входящей в военные блоки.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.

Переговоры о мире на Украине
