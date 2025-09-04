На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России назвали условия гарантий безопасности Украины

Галузин: РФ предоставит гарантии только для нейтральной и неядерной Украины
Александр Кряжев/РИА Новости

Российская сторона готова работать над обеспечением гарантий безопасности Украины при условии, что бывшая советская республика не будет обладать ядерным оружием, останется нейтральной и не входящей в военные блоки. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России», текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ходе этих переговоров президент нашей страны заявил, что мы готовы работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине, которая должна быть неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок», — сказал он.

Галузин отметил, что РФ заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, именно поэтому с Москва инициировала прямые двусторонние переговоры. Дипломат отдельно отметил усилия США в урегулирование, а также выразил надежду, что позитивная динамика после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже сохранится.

В том же интервью он подчеркнул, что Россия констатирует отсутствие у Украины и ее «европейских спонсоров» желания искать мирные развязки украинского кризиса. По словам замглавы российского МИД, несмотря на такой исход событий, РФ готова продолжать диалог с Украиной в Стамбуле и открыта к рассмотрению вопроса повышения уровня делегаций обеих стран.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.

