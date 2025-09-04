На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Пентагона заявил, что Трамп вернул США к стратегии «мира через силу»

Хегсет: Трамп вернул США к основам нацбезопасности после периода потери курса
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп восстановил в политике страны принцип сдерживания «мир через силу», вернув Соединенные Штаты к основам национальной безопасности после периода «потери курса». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления перед выпускниками офицерской школы в Форт-Беннинге, передает РИА Новости.

»(Президент США) Рональд Рейган был во многом похож на моего начальника — сосредоточен на базовых принципах, достижение мира через силу. Сегодня президент Трамп вернул Америку на этот путь силы», — сказал он.

По мнению Хегсета, нынешний глава Белого дома понимает, что сдерживание достигается мощью, а не уступками. Он подчеркнул, что «тот, кто стремится к миру, должен готовиться к войне».

«До избрания Трампа наша политика нацбезопасности была запутанным хаосом. Мы потеряли ориентиры, наши враги это заметили», — добавил Хегсет.

3 сентября глава Пентагона заявил, что Трамп поручил Пентагону восстановить армию США на фоне сдерживания России и Китая.

Ранее Си Цзиньпин и Путин поговорили о бессмертии.

