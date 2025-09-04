Зеленский ответил на приглашение Путина провести встречу в Москве

Зеленский: предложение поехать в Москву говорит, что РФ не хочет встречи лидеров

Предложение российской стороны провести встречу президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Об этом заявил Зеленский по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже, передает Reuters.

4 сентября корреспондент Bloomberg Оливер Крук заявил, что Зеленский может приехать в Москву под давлением президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к миру. Однако он намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов.

Президент США раскрыл свой замысел: он намерен «собрать лидеров воюющих стран в одной комнате» под своим «руководством» и не дать им никакого выбора, кроме как заключить мирное соглашение. При этом он еще раз объяснил свои планы тем, что просто хочет «спасти людей», а на Нобелевскую премию мира не претендует. Тем временем президент России пригласил своего украинского коллегу в Москву, в МИД Украины назвали такое предложение «неприемлемым». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

