В Южной Корее рассказали об особом отношении Си Цзиньпина к Ким Чен Ыну

Председатель КНР Си Цзиньпин стремится укрепить отношения с КНДР, поэтому проявил «особое отношение» к ее лидеру Ким Чен Ыну, прибывшему в Китай с визитом. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

4 сентября в Доме народных собраний Пекина состоялись переговоры двух лидеров.

«Когда Ким Чен Ын выехал на переговоры, то все дороги, по которым он двигался, были перекрыты. В случае с другими главами государств, с которыми председатель Си встречался в тот день, подобных мер принято не было», — отмечается в материале.

Также Ренхап обратил внимание на то, что председатель КНР выделил для переговоров с Ким Чен Ыном целый вечер, тогда как его встречи с другими лидерами «прошли одна за другой».

Кроме того, власти Китая усилили меры безопасности и увеличили число полицейских в момент прибытия в Пекин спецпоезда Ким Чен Ына. На вокзале лидера КНДР лично встречали высокопоставленные китайские чиновники, включая главу МИД Ван И.

Ким Чен Ын посетил Китай для участия в мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На них также побывал президент России Владимир Путин, который провел переговоры с китайским и северокорейским лидерами.

Ранее Си Цзиньпин призвал КНДР к укреплению стратегического взаимодействия.