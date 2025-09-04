Си Цзиньпин призвал КНДР к укреплению стратегического взаимодействия

Китай и Северная Корея должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных делах, защищать общие интересы. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине, передает РИА Новости.

«Китай и КНДР должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы», — сказал он.

Си отметил, что Китай будет и дальше поддерживать КНДР в ее стремлении к развитию, которое соответствует национальным условиям.

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын проводят переговоры в Пекине. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Ким Чен Ын ранее посетил Китай для участия в мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На них также побывал президент России Владимир Путин, он провел переговоры как с китайским лидером, так и северокорейским.

