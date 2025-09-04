На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры КНДР и Китая проведут переговоры в Пекине после встречи с Путиным

МИД КНР: Си Цзиньпин и Ким Чен Ын проведут переговоры в Пекине
close
KCNA KCNA/Reuters

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын проведут в Пекине переговоры. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

Ким Чен Ын ранее посетил Китай для участия в мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На них также побывал президент России Владимир Путин, он провел переговоры как с китайским лидером, так и северокорейским.

Го Цзякунь отметил, что Китай готов вместе с Северной Кореей укреплять стратегическое сотрудничество, расширять обмены и контакты, углублять обмены опытом в сфере государственного управления, а также сопутствовать дальнейшему развитию дела социализма и традиционных отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

Дипломат также заявил, что Китай готов совместно с Россией работать над тем, чтобы раскрыть огромный потенциал российско-китайских отношений.

Ранее стало известно, сколько встреч Путин провел в Китае.

Визит Путина в Китай
