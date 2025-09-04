Макрон заявил о планах согласовать вклад США в гарантии безопасности Украины

«Коалиция желающих» хочет в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины. Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«В ближайшие дни определится, каково будет участие США», — заявил он.

По словам французского лидера, 26 стран в рамках «коалиции желающих» выразили готовность обеспечивать военное присутствие на Украине «на земле, в воздухе или в море». Макрон подчеркнул, что подобные гарантии могут быть реализованы только после завершения конфликта на Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной гарантией безопасности Украины является ее «сильная армия».

По его словам, «коалиция желающих» обсудила в Париже в четверг готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве.

4 сентября в Париже в присутствии Зеленского прошло заседание «коалиции желающих». В ней приняли участие представители из 39 стран. В частности, лично на встрече присутствовали Зеленский, Макрон, и спецпредставитель США Стив Уиткофф.

