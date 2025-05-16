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Нарышкин заявил о появлении «зримого очертания» многополярности

Нарышкин: многополярность приобретает все более зримые очертания
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Алексей Никольский/РИА Новости

Многополярность в мире становится все более ощутимой на фоне деградации порядка, ориентированного на Запад, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его цитирует ТАСС.

«При всей сложности стоящих перед нами задач можно с уверенностью утверждать, что многополярность <...> приобретает все более зримое очертание. Сегодня как никогда ранее налицо признаки деградации западноцентричного миропорядка», — отметил Нарышкин.

14 мая чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко заявил, что Запад может прекратить существование в результате перехода мира к многополярности и внутреннего кризиса.

В своем докладе «2025: Трансформация мира» дипломат заявил, что приход к власти в США республиканца Дональда Трампа ознаменовал конец эпохи после Холодной войны и ускорил процесс перехода к многополярному миру, который отражает культурное и цивилизационное разнообразие.

Ранее Нарышкин заявил о попытке Запада расчленить Россию.

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