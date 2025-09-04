Турция заявила о готовности к активной дипломатии по Украине

На саммите «коалиции желающих» по Украине Турция заявила о своей готовности возглавить дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Об этом сообщил турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз в соцсети Х.

«На встрече, прошедшей в гибридном формате под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона, были обсуждены дипломатические усилия по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине после инициативы президента США Дональда Трампа. <...> Мы подчеркнули нашу готовность играть ведущую роль во всех областях для установления прочного мира и необходимость приоритета дипломатии и диалога между сторонами», — подчеркнул Йылмаз.

По его словам, Стамбул будет продолжать активно участвовать в дипломатическом процессе, используя все доступные средства, пока не будет достигнуто справедливое и долгосрочное урегулирование.

4 сентября проходит встреча «коалиции желающих» в гибридном формате. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, в заседании принимают участие Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие государственные деятели. По данным The New York Times, одним из ключевых вопросов на повестке дня является потенциальная отправка европейских войск в Украину. В ходе встречи планируется детальное рассмотрение различных сценариев разрешения вооруженного конфликта и представление возможных путей его урегулирования.

Ранее МИД России обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирные усилия по Украине.