Заявления представителей «коалиции желающих», в которую входят в том числе премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, о возможном размещении на Украине западного военного контингента направлены на подрыв мирных усилий России и США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале министерства.

В особенности Захарова выделила англичан, которые еще до начала специальной военной операции (СВО) рассматривали Украину исключительно в качестве геополитического инструмента, направленного против России. По мнению дипломата, британцы «прочно удерживают» своих подопечных из Киева на антироссийском курсе, который губителен для народа Украины.

«В Лондоне одержимы стремлением к постоянному повышению ставок в конфликте и подталкивают партнеров по НАТО к опасной грани, за которой недалеко и до нового глобального конфликта», — отметила она.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что европейские политики не собираются отпускать Украину и планируют дальше использовать ее против России. Он отметил, что командный дух так называемой «коалиции желающих» по-прежнему агрессивен. Карасин считает, что европейцы не хотят допустить разрешения украинского кризиса «в духе Аляски», а также разрушения стратегии сплоченности Запада в противостоянии с РФ.

Ранее спецпосланник Путина обратился к Европе с просьбой не мешать урегулированию на Украине.