Орбан заявил о возобновлении сотрудничества Венгрии и Польши

Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Варшава возобновляют сотрудничество после прихода к власти нового польского президента Кароля Навроцкого, передает РИА Новости.

Он также выразил надежду, что деятельность Вышеградской группы, в которую входят Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, тоже сможет возобновиться с января 2026 года. Это произойдет в том случае, если в Чехии пост премьера по итогам выборов осенью снова займет Андрей Бабиш.

«Мы начнем восстанавливать польско-венгерское сотрудничество. Фицо держится, Бабиш уже на пороге, V4 может быть возобновлена с января. Вперед!» — написал Орбан в запрещенной в России соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В июне 2025 года в Польше прошли выборы президента страны, на которых победил Кароль Навроцкий. Орбан тогда поздравил его с победой и заявил, что она положительно скажется на взаимодействии внутри Вышеградской группы.

В мае 2022 года власти Польши прекратили политические отношения с Венгрией после начала российской спецоперации на Украине. До этого Варшава и Будапешт находились в хороших отношениях и часто вместе противостояли Европейскому союзу по ряду вопросов.

Ранее Туск заявил о разногласиях почти по всем вопросам с новым президентом Польши.

