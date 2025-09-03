Туск заявил о разногласиях почти по всем вопросам с новым президентом Польши

Туск заявил, что он и президент Навроцкий расходятся почти по всем вопросам

Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что он практически по всем вопросам расходится во мнениях с новым президентом республики Каролем Навроцким. С таким заявление он выступил на международной выставке оборонной промышленности, сообщает телеканал tvn24.

По словам главы правительства, он попросил главу государства показать президенту США Дональду Трампу единство Польши в вопросах безопасности, международной политики и отношений с Соединенными Штатами.

«Мы расходимся во мнениях почти по каждому вопросу, мы спорим, мы ссоримся. Это демократия <...>, но в этих вопросах мы должны быть едины», — сказал Туск.

6 августа Навроцкий пообещал сделать все для создания сильнейшей армии в Европе.

Во втором туре президентских выборов в Польше, который прошел 1 июня, победил кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%. Кто такой Навроцкий и как его избрание может повлиять на отношения Польши с Украиной и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ заявили, что новый президент Польши выступает против ЕС, Германии и Украины.