Навроцкий победил на президентских выборах в Польше

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборы в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщила избирательная комиссия.

Кандидат набрал 50,89% голосов и победил во втором туре. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Теперь Навроцкий официально станет новым главой государства.

На состоявшихся 18 мая выборах президента Польши во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий. Председатель польского избиркома Сильвестер Марчиняк заявил, что было зафиксировано 63 нарушения «дня тишины» перед выборами президента, большая часть из них затронула агитацию в интернете.

По данным социологического опроса, фаворитом в президентской гонке был Рафал Тшасковский, который занимал пост мэра Варшавы. Навроцкий находился на втором месте.

По данным газеты Rzeczpospolita, большинство ультраправого электората во втором туре президентских выборов поддержало Навроцкого. В свою очередь, Тшасковского во втором туре поддержали избиратели, ранее голосовавшие за кандидатов от левых и центристских сил.

Ранее США потребовали от Еврокомиссии расследовать фальсификации на выборах в Польше.