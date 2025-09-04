Китай готов совместно с Россией работать над тем, чтобы раскрыть огромный потенциал российско-китайских отношений. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, Пекин продолжит плодотворное сотрудничество с Москвой в различных областях, а также «будет раскрывать огромный потенциал китайско-российских отношений» и играть активную совместную роль в решении основных международных и региональных проблем.

Пекин готов поддерживать глобальную стратегическую стабильность совместно с Россией, отметил Го Цзякунь, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Китай.

До этого в Китае восхитились реакцией Путина на ультиматум о том, что Россия не вернет замороженные активы, пока не выплатит Украине репарации. Российский лидер полностью проигнорировал этот ультиматум, сосредоточившись на поездке в Китай. Местные эксперты, отметили президент России сделал акцент на важности стратегических отношений с КНР. Визит Путина в Пекин важнее угроз со стороны стран Европы.

Ранее Путин заявил о способности России осуществить поставки энергосырья в Китай.