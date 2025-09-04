НАБУ расследует дело о растрате $4,8 млн, выделенных на фортификации

НАБУ потребовало дело о растрате $4,8 млн, выделенных на военные укрепления

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) требует предоставить ему материалы дела о растрате $4,8 млн госсредств руководством Полтавской областной администрации. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

НАБУ подозревает руководство Полтавской области в растрате при строительстве фортификаций на подконтрольных киевским властям территориях Донбасса.

Железняк утверждает, что власти Украины давно знали о коррупционной схеме в Полтавской обладминистрации, но решили «похоронить» дело в подконтрольном местном отделении Бюро экономической безопасности (БЭБ).

НАБУ на данный момент остается единственным ведомством, которое сохраняет частичную автономность от украинских властей, поэтому передача дела в НАБУ может помешать близким к власти чиновникам уйти от ответственности, считает депутат.

22 июля Верховная рада по инициативе президента Зеленского приняла закон, переводивший НАБУ из подчинения Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в подчинение генпрокурору. Однако это привело к протестам против принятия закона, который фактически ограничивал бы работу этих структур.

31 июля, после критики со стороны западных партнеров и массовых протестов в стране, Рада приняла другой, тоже предложенный президентом Зеленским законопроект, восстанавливающий полномочия антикоррупционных структур.

