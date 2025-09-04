Эксперт объяснил выпады Мерца и Макрона в адрес России

Выпады канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России являются попытками самоутверждения внутри своих стран. Такое мнение высказал доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт считает, что на Мерца и Макрона оказывается давление внутри стран. По его словам, во Франции намечается политический раскол из-за будущего голосования относительно доверия правительству. В свою очередь у немцев, отметил Коньков, имеются проблемы с собственным рейтингом.

«Поэтому они выдумывают новые риски и угрозы на внешнем фланге, чтобы компенсировать свою неспособность обеспечивать должное решение вопросов внутри страны», — сказал Коньков.

3 сентября Мерц в интервью заявил, что не верит президенту РФ Владимиру Путину и предложил «экономически истощить» Россию, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

В свою очередь Макрон заявил, что если Путин не встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, то Россия столкнется с новыми санкциями со стороны Франции и Германии.

Ранее Захарова словами «истощилка не выросла» ответила на призыв Мерца против РФ.