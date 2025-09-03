Макрон и Зеленский созвонятся с Трампом 4 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрон лидер Украины Владимир Зеленский, а также другие европейские лидеры созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Сообщает, что начало разговора намечено на 14:00 (15:00 мск) после встречи «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.

Основной темой для обсуждения станут гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения.

До этого Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller заявил, что саммит лидеров США, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу. Глава Белого дома также вновь исключил отправку на Украину американских военных.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Ранее Зеленский напомнил Трампу о названных им сроках урегулирования на Украине.