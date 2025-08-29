Зеленский напомнил Трампу о названных им сроках урегулирования на Украине

Зеленский напомнил Трампу о сроках для ответа России на предложение по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своему американскому коллеге Дональду Трампу о названных им сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию конфликта в республике. Об этом украинский лидер заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Общественное».

Глава государства отметил, что сперва он встретился наедине с Трампом, а после к ним присоединились лидеры ряда Европейских стран. В ходе переговоров участники решили договориться, сколько им предстоит ждать дальнейших действий, добавил Зеленский.

«И тогда прозвучало от президента: ок, мы будем готовы couple of weeks. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто чтобы напомнить всем, две недели будут уже в понедельник. И мы напомним всем об этом», — сказал Зеленский.

Накануне журнал The Atlantic сообщил, что Трамп недоволен Зеленским и Европой, считая их требования по решению конфликта нереалистичными. Президенту США, по данным источников издания, «почти неважно», как урегулировать продолжающийся конфликт.

Ранее Вэнс заявил о солидарности Трампа с Зеленским по одному вопросу.