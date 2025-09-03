Путин заявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной

Россия готова повысить уровень переговоров с Украиной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня (переговоров), доведения его до политического уровня, мы к этому готовы», — сказал он.

Путин добавил, что в вопросах переговорного процесса важен результат. Он также похвалил своего помощника Владимира Мединского, который был главой российской делегации на переговорах с Украиной.

Российский лидер также отметил, что вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине в обмен на территории никогда не ставился.

3 сентября завершился четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства успел принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Путин заявил, что вопрос о территориальных уступках должны решать украинцы.