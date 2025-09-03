На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Граждане Украины приговорены к заключению за участие в беспорядках в Грузии

В Грузии получили тюремные сроки двое граждан Украины за участие в беспорядках
РИА Новости

Тбилгорсуд приговорил граждан Украины Руслана Сивакова и Сергея Кухарчука к двум годам лишения свободы за участие в беспорядках в Тбилиси в конце прошлого года, начавшихся после решения правительства республики не начинать переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает газета «Взгляд».

К аналогичным срокам, по данным издания, приговорены еще девять граждан Грузии, включая актера Андро Чичинадзе, снимавшегося в клипе у российского рэпера Басты и в фильме «Нина» режиссера Оксаны Бычковой.

Журналисты напоминают, что на акциях протеста в Грузии в тот период пострадало свыше 170 полицейских, в которых стреляли из пиротехники и бросали «коктейли Молотова».

Беспорядки в Грузии начались после заявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

Ранее Грузия заявила о продолжающемся давлении со стороны «глобальной партии войны».

