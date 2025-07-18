«Глобальная партия войны» готовит Европу к противостоянию с Россией. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», в итоге может произойти «одновременное разрушение» обеих сторон.

В этих условиях открытие в Грузии «второго фронта» против России «не только по-прежнему актуально, но и еще более принципиально для глобальной партии войны», считает политик.

Он также отметил, что для вовлечения его страны в боевые действия Запад усиливает давление на Тбилиси, «используя рычаг отмены либерального визового режима как последний козырь».

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе до этого говорил, что Европейский союз шантажирует Тбилиси, в том числе отменой безвизового режима, из-за отказа ввести антироссийские санкции и открыть «второй фронт».

Но компромисса с Брюсселем, чтобы пострадали национальные интересы Грузии, не будет, подчеркнул он.

Ранее на Западе сообщили, что ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией.