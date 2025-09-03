На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Парламент Грузии утвердил кандидатуру нового главы Службы госбезопасности

Новым главой Службы госбезопасности Грузии стал Мамука Мдинарадзе
Стрингер/РИА Новости

Парламент Грузии утвердил кандидатуру исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамуки Мдинарадзе на должность нового главы Службы государственной безопасности (СГБ) республики. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Члены комитета [по обороне и безопасности] поддержали избрание Мамуки Мдинарадзе на должность начальника Службы государственной безопасности и пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении.

Кандидатура Мдинарадзе была поддержана 85 голосами. Против не высказался никто. Новый глава СГБ будет находиться на своем посту шесть лет.

В конце августа предыдущий глава СГБ Анри Оханашвили ушел в отставку. Он занял пост советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности. Глава грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе заявил, что новым главой СГБ станет Мдинарадзе.

Ранее посол США в Грузии неожиданно покинула свой пост.

