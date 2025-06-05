Посол США в Грузии неожиданно покинула свой пост

Посол США в Грузии Данниган ушла на пенсию

Посол США в Грузии Робин Данниган неожиданно ушла на пенсию. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на заявление дипломата, распространенное посольством.

При этом отмечается, что США Данниган не отзывали.

Посол отметила, что покинет Тбилиси в июле, а до этого «неустанно будет трудиться над укреплением отношений двух стран».

Данниган проработала дипломатом более 30 лет.

В сентябре прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к подрыву демократии и нарушению прав человека в стране.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями властей республики и продолжит рассматривать новые санкции.

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что Тбилиси собирается пересмотреть свои отношения с Вашингтоном, если США введут очередные ограничения в отношении страны.

Ранее в Грузии заявили о шантаже со стороны США.