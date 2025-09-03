На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России увидели демонстрацию охлаждения в рукопожатии Путина с Алиевым

Григорий Сысоев/РИА Новости

Своим «кратким и сухим» рукопожатием с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Пекине президент РФ Владимир Путин продемонстрировал охлаждение отношения Москвы к Баку. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека (СПЧ) РФ Кирилл Кабанов.

«Это явно не дружеские приветствия и даже не рукопожатие людей, которые находятся в добром и теплом общении. Это серьезная демонстрация охлаждения (мягко сказано) нашего лидера к азербайджанскому», — считает Кабанов.

Он добавил, что своим жестом Путин дал понять «азербайджанским лоббистам» в РФ, что дружеские контакты с Баку Москвой в настоящее время не приветствуются. Более того, Кабанов уверен, что с текущим руководством республики Россия и Азербайджан не смогут наладить отношения.

27 августа Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией.

