Эстония не допустит ухода американских солдат из Европы, заявил президент республики Алар Карис. Об этом сообщает агентство Reuters.

'Мне нужно позаботиться о том, чтобы войска США оставались здесь, в Европе, — не только у границы, но также в Германии, Польше и других местах. Мы обсуждали это и с генеральным секретарём, чтобы убедить также и американцев», — сказал Карис.

В июле лидер Христианских демократов (ХДС/ХCC) в бундестаге Йенс Шпан после поездки в США заявил, что американские войска могут «в кратчайшие сроки» покинуть Европу, а у европейцев нет гарантий, что они останутся.

До этого портал Euractiv сообщал, что европейские страны НАТО начали готовиться к возможному сокращению численности американских войск на континенте. По данным портала, в Европе убеждены, что президент США Дональд Трамп намерен вывести от 10 до 20 тысяч человек, которые могут быть направлены в Азию или на Ближний Восток.

Ранее Европу уличили в нежелании мира на Украине.