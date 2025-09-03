На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Эстонии заявил, что не допустит ухода солдат США из Европы

Президент Эстонии Карис пообещал не допустить ухода войск США из Европы
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Эстония не допустит ухода американских солдат из Европы, заявил президент республики Алар Карис. Об этом сообщает агентство Reuters.

'Мне нужно позаботиться о том, чтобы войска США оставались здесь, в Европе, — не только у границы, но также в Германии, Польше и других местах. Мы обсуждали это и с генеральным секретарём, чтобы убедить также и американцев», — сказал Карис.

В июле лидер Христианских демократов (ХДС/ХCC) в бундестаге Йенс Шпан после поездки в США заявил, что американские войска могут «в кратчайшие сроки» покинуть Европу, а у европейцев нет гарантий, что они останутся.

До этого портал Euractiv сообщал, что европейские страны НАТО начали готовиться к возможному сокращению численности американских войск на континенте. По данным портала, в Европе убеждены, что президент США Дональд Трамп намерен вывести от 10 до 20 тысяч человек, которые могут быть направлены в Азию или на Ближний Восток.

Ранее Европу уличили в нежелании мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами