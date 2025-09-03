Европа чинит препятствия на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

Он отметил, что активизация в июне дипломатии США в российско-украинском вопросе привела к усилению раздражения по отношению к Европе. По словам журналиста, многие американские консервативные политики считают, что европейские лидеры медлят, если не препятствуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорят в том числе европейские гарантии безопасности для Киева, отметил Дэй.

Обозреватель добавил, что Европа должна более реалистично оценивать ситуацию на Украине и военный потенциал как украинских войск, так и российских. Он подчеркнул, что Россия выигрывает войну, и чем скорее она закончится, тем лучше будет для Украины.

Дэй также назвал «гротескными и контрпродуктивными» заявления ряда лидеров Европы в адрес россиян.

Ранее Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине.