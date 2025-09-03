На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европу уличили в нежелании мира на Украине

The American Conservative: Европа мешает урегулированию конфликта на Украине
true
true
true
close
РИА Новости

Европа чинит препятствия на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

Он отметил, что активизация в июне дипломатии США в российско-украинском вопросе привела к усилению раздражения по отношению к Европе. По словам журналиста, многие американские консервативные политики считают, что европейские лидеры медлят, если не препятствуют урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорят в том числе европейские гарантии безопасности для Киева, отметил Дэй.

Обозреватель добавил, что Европа должна более реалистично оценивать ситуацию на Украине и военный потенциал как украинских войск, так и российских. Он подчеркнул, что Россия выигрывает войну, и чем скорее она закончится, тем лучше будет для Украины.

Дэй также назвал «гротескными и контрпродуктивными» заявления ряда лидеров Европы в адрес россиян.

Ранее Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами