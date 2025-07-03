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Союзники США готовятся к выводу американских войск из Европы

Euractiv: страны НАТО в Европе готовятся к сокращению войск США на континенте
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Shakh Aivazov/AP

Европейские страны НАТО начали готовиться к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

«Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Североатлантический альянс должен отреагировать на потенциальное сокращение численности американских войск на континенте», — говорится в тексте.

По данным портала, в Европе убеждены, что президент США Дональд Трамп намерен вывести от 10 до 20 тысяч человек, которые могут быть направлены в Азию или на Ближний Восток. На сегодняшний день американский контингент в Европе составляет около 80 тысяч человек, отмечается в материале.

Как пишет Euractiv, европейские участники НАТО не смогут в течение многих лет заменить ВС США.

В начале марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США выведут из Европы до 20 тысяч военных. Один из дипломатов НАТО заявил, что он «не удивится» выводу военных США из Европы.

В свою очередь австрийская газета Exxpress писала, что страны Европы встревожены из-за плана президента Дональда Трампа вывести контингент войск Соединенных Штатов с территории континента.

Ранее в ЕС назвали наихудший сценарий для Украины и безопасности Европы.

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