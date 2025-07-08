В Европе ожидают вывода войск США «в кратчайшие сроки»

Депутат ФРГ Шпан: американские войска могут в кратчайшие сроки покинуть Европу

Американские войска могут «в кратчайшие сроки» покинуть Европу, у европейцев нет гарантий, что они останутся. Об этом изданию Stern заявил лидер Христианских демократов (ХДС/ХCC) в бундестаге Йенс Шпан.

«Я только что был в США, где встретился с членами правительства. Предупреждения ясны: нет никаких гарантий, что они останутся здесь», — подчеркнул он.

По словам парламентария, «они могут в кратчайшие сроки изменить свои планы».

В этой связи Шпан заявил о необходимости обеспечить «американское сдерживание» для Германии.

3 июля портал Euractiv сообщал, что европейские страны НАТО начали готовиться к возможному сокращению численности американских войск на континенте.

Ранее в Госдуме заявили, что США не будут обманывать Россию с поставками оружия Украине.