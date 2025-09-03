Захарова: если ФРГ винит Киев в подрыве «Севпотоков», то где высылка дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, почему Германия не высылает дипломатов Украины, если сама утверждает, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были осуществлены Киевом. Об этом она сказала в интервью РИА Новости.

«Сама Германия заявляет о том, что подрывы «Северных потоков» — это дело рук граждан Украины, они не отрицают», — отметила дипломат.

В августе Захарова заявляла, что НАТО нужно распустить за профнепригодность, если верить версии о подрыве «Северных потоков».

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою причастность и отказался добровольно вылетать в Германию. Решение о его экстрадиции ожидается 3 сентября.

Ранее в Кремле выразили надежду, что расследование дела о «Северных потоках» доведут до конца.