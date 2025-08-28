На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков: РФ надеется, что расследование дела о «Северных потоках» доведут до конца

Песков: Россию не информируют о ходе расследования дела о «Северных потоках»
РИА Новости

Западные страны не делятся с Россией информацией о ходе расследования дела о диверсиях на газопроводах «Северный поток», но Москва надеется, что процесс все-таки доведут до конца. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние новости по делу.

«Контактов с российской стороной (по этому вопросу) нет. <...> Вместе с тем вызывает удовлетворение, что следствие идет, и хочется верить, что оно будет доведено до конца, и будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов», — сказал представитель Кремля.

27 августа немецкое издание Die Zeit сообщило, что правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По данным СМИ, все диверсанты — граждане Украины, одного из которых, Сергея Кузнецова, недавно задержали в Италии. Его должны экстрадировать в ФРГ в течение двух месяцев.

Ранее посол РФ в Дании высказался о задержании подозреваемого в подрыве «Северных потоков».

