Трамп заявил, что «предпримет шаги» по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в телефонном интервью журналисту Скотту Дженнингсу, что собирается предпринять определенные шаги для того, чтобы ускорить процесс урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить», — сказал американский лидер.

Он также назвал конфликт «бессмысленной войной», которая бы никогда не началась, если бы он победил на выборах президента в 2019 году.

2 сентября газета Times сообщила, что Трамп, вероятнее всего, возложит на Европу ответственность за отсутствие прогресса на пути к миру на Украине после саммита на Аляске.

Издание ссылается на ряд заявлений президента США, согласно которым он якобы начал перекладывать вину за продолжение конфликта на украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, «появились признаки», что президент США собирается обвинить Европу в срыве его мирных инициатив.

Ранее сообщалось, что Эрдоган поговорил с Путиным и Зеленским и оценил их готовность к личной встрече.