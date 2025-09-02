На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп вновь заявил о своем разочаровании Путиным

Трамп снова заявил, что он очень разочарован Путиным
true
true
true

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он «очень разочарован» своим российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.

Глава Белого дома отметил, что у него и главы России были прекрасные отношения. По его словам, потери РФ и Украины в ходе вооруженного конфликта исчисляются «тысячами».

«Это бессмысленная война. И она бы никогда не началась, если бы я был президентом. И это беспокоит меня еще больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы. И это позор. Посмотрим, что будет. Но теперь я очень разочарован в президенте Путине, я могу это сказать, и мы сделаем что-то, чтобы помочь людям жить. Знаете, это не вопрос Украины. Вопрос в том, чтобы помочь людям жить», — сказал американский лидер.

Он утверждает, что «каждую неделю» Украина и Россия якобы теряют «7 тысяч» человек, в основном военных.

«Если я могу помочь остановить это, я считаю своим долгом это сделать», — добавил Трамп.

До этого президент Соединенных Штатов заявил о своем разочаровании российским лидером и намекнул, что тот якобы не держит своего слова.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Ранее Трамп оценил качества Путина как президента.

