Трамп вновь заявил о своем разочаровании Путиным

Трамп снова заявил, что он очень разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он «очень разочарован» своим российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.

Глава Белого дома отметил, что у него и главы России были прекрасные отношения. По его словам, потери РФ и Украины в ходе вооруженного конфликта исчисляются «тысячами».

«Это бессмысленная война. И она бы никогда не началась, если бы я был президентом. И это беспокоит меня еще больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы. И это позор. Посмотрим, что будет. Но теперь я очень разочарован в президенте Путине, я могу это сказать, и мы сделаем что-то, чтобы помочь людям жить. Знаете, это не вопрос Украины. Вопрос в том, чтобы помочь людям жить», — сказал американский лидер.

Он утверждает, что «каждую неделю» Украина и Россия якобы теряют «7 тысяч» человек, в основном военных.

«Если я могу помочь остановить это, я считаю своим долгом это сделать», — добавил Трамп.

До этого президент Соединенных Штатов заявил о своем разочаровании российским лидером и намекнул, что тот якобы не держит своего слова.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Ранее Трамп оценил качества Путина как президента.