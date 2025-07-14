Трамп рассказал об «удивлении» поведением Путина

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем разочаровании российским лидером Владимиром Путиным и намекнул, что тот якобы не держит своего слова. Трансляцию общения главы Белого дома с журналистами на авиабазе Эндрюс вел телеканал Fox News.

«Но я очень разочарован президентом Путиным. Знаете, я думал, что он человек, который держит свое слово, но он так красиво говорит, а потом ночью бомбит людей. Нам это не нравится», — сказал Трамп.

По утверждению американского лидера, «Путин удивил многих людей».

До этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп злится на президента России Владимира Путина, поэтому следует ожидать «очень агрессивного заявления» в отношении Москвы.

14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сделали признание об Украине.