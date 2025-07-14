На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал об «удивлении» поведением Путина

Трамп вновь заявил о своем разочаровании Путиным
true
true
true
close
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем разочаровании российским лидером Владимиром Путиным и намекнул, что тот якобы не держит своего слова. Трансляцию общения главы Белого дома с журналистами на авиабазе Эндрюс вел телеканал Fox News.

«Но я очень разочарован президентом Путиным. Знаете, я думал, что он человек, который держит свое слово, но он так красиво говорит, а потом ночью бомбит людей. Нам это не нравится», — сказал Трамп.

По утверждению американского лидера, «Путин удивил многих людей».

До этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп злится на президента России Владимира Путина, поэтому следует ожидать «очень агрессивного заявления» в отношении Москвы.

14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сделали признание об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами