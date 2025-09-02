Премьер Пакистана заявил, что отношения с Россией улучшаются благодаря Путину

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине заявил, что отношения двух стран улучшаются благодаря личной заинтересованности российского лидера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Наши отношения (между Пакистаном и Россией. — «Газета.Ru») только улучшаются на протяжении последних многих лет благодаря Вашей личной приверженности, Вашей личной заинтересованности во многом», — сказал он главе РФ.

По словам Шарифа, в 2024 году товарооборот между странами резко вырос в связи с импортом Пакистаном российской нефти. По словам пакистанского премьера, он решительно настроен на укрепление двусторонних связей.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва дорожит отношениями, которые сложились между Россией и Пакистаном.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин пригласил премьера Пакистана в Россию.