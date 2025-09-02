Эксперт раскрыл, каких решений ШОС больше всего опасается Запад

Запад недоволен тем, что в Китае разрабатывается стратегия развития стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), на ближайшие 10 лет. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание политолог Юрий Светов.

«Китайцы объявили, что надо создавать Банк развития ШОС. А это значит, что Лондон будет и дальше терять свою позицию финансовой столицы мира», — спрогнозировал эксперт.

Он также отметил, что уже второй год подряд в резолюции саммита ШОС нет упоминания Украины. По его словам, участники объединения тем самым дают понять, что их в первую очередь интересуют собственные страны.

Саммит ШОС проходил в Китае с 30 августа по 1 сентября. В связи с мероприятием президент РФ Владимир Путин приехал в КНР с четырехдневным визитом. 3 сентября российский лидер будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее в Китае рассказали о подписанных соглашениях с Россией.