Политолог объяснил, почему само существование ШОС так нервирует Запад

Политолог Светов: Запад обеспокоен самим существованием ШОС
Сергей Бобылев/РИА Новости

Запад нервирует то, что зафиксировано в самом понятии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а именно — слово «сотрудничество». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, то, что недавно именовали странами третьего мира, теперь преобразовалось в Глобальный Юг, способный влиять на мировую политику, подрывая господство западных государств.

«Сейчас собрались Китай и Индия, крупнейшие по населению государства мира. Совокупно почти три миллиарда человек живет в этих двух государствах. Россия — самое большое по территории государство, находящееся в Азии и Европе. Приехала Турция, которая тоже, между прочим, находится и в Европе, и в Азии», — отметил эксперт.

Это содружество сильно противоречит политике всего западного мира, декларирующего собственный «порядок, основанный на правилах», добавил Светов.

Саммит ШОС проходил в Китае с 30 августа по 1 сентября. В связи с мероприятием президент РФ Владимир Путин приехал в КНР с четырехдневным визитом. 3 сентября российский лидер будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее в США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае.

