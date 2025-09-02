На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: заболотив границу с Белоруссией, Литва навредит самой себе

Политолог Панкратов: заболоченная граница с Белоруссией нанесет вред Литве
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Болота на границе с Белоруссией, которые Литва собралась восстанавливать, могут быть опаснее для нее самой, чем для противника. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал аналитик, научный сотрудник Института стран СНГ, завотделом Прибалтики Руслан Панкратов.

По словам эксперта, тысячи гектаров искусственных болот — это рассадник комаров, болотной лихорадки и постоянная угроза для местных жителей. Кроме того, вряд ли будут довольны литовские фермеры, когда плодородные земли превратятся в непригодную для жизни трясину.

«Когда противник сам ограничивает мобильность своей армии, тратит миллионы на бессмысленные проекты и превращает часть страны в болото — это лучший индикатор деградации его стратегического мышления», — сказал Панкратов.

Он также отметил, что болотистая местность не сможет остановить современную армию, имеющую гиперзвуковые ракеты и дроны. Более того, болота легко преодолеваются с помощью понтонных переправ, которые наводятся в кратчайшие сроки.

О планах по восстановлению болот заявил накануне директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис. По его словам, власти республики ради безопасности рассматривают возможность возрождения болот, которые были осушены на границе с Белоруссией. Чиновник отметил, что заболачивание «займет десятилетие», а один гектар будет стоить €500 — 2 тыс. и больше.

Ранее в МВД Литвы оценили затраты на укрепление границы с Россией.

