Политолог Панкратов: болота не являются препятствием для военных в XXI веке

Аналитик, научный сотрудник Института стран СНГ, завотделом Прибалтики Руслан Панкратов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы Литвы восстановить болота на границе с Белоруссией. По мнению эксперта, данная инициатива лишена здравого смысла, поскольку болотистая местность вряд ли сможет остановить современную армию.

Он отметил, что, по сути, Вильнюс собирается противопоставить трясину гиперзвуковым ракетам и дронам. Более того, болота легко преодолеваются с помощью понтонных переправ, которые наводятся в кратчайшие сроки.

Как считает Панкратов, заболачивание границ — это типичный пример европейского планирования, когда создается скорее видимость активной деятельности для собственного населения, а не реальная оборона.

О планах по восстановлению болот заявил накануне директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис. По его словам, власти республики ради безопасности рассматривают возможность возрождения болот, которые были осушены на границе с Белоруссией. Чиновник отметил, что заболачивание «займет десятилетие», а один гектар будет стоить €500 — 2 тыс. и больше.

