Финский журналист оценил планы Хельсинки заболотиться ради защиты от РФ

Журналист Хейсканен: президент Стубб уготовил Финляндии судьбу Украины
adamikarl/Shutterstock/FOTODOM

Финский журналист и общественник Кости Хейсканен в интервью Tsargrad.tv прокомментировал планы Хельсинки заболотиться ради защиты от России. По его мнению, это еще один шаг на пути милитаризации страны.

«Финляндия встает на военные рельсы, и все говорит о готовящейся конфронтации. <...> Президент Финляндии Александр Стубб, который мог бы стать Александром Созидателем, помогая разрешить конфликт на Украине, говорит: «Давайте утонем вместе с Украиной, потому что нам надо помогать Украине», — сказал Хейсканен.

И все это происходит на фоне серьезного экономического кризиса, который накрыл Финляндию, добавил он.

Накануне американская газета Politico сообщила, что Польша и Финляндия намерены восстановить свои болота в целях защиты от якобы враждебных намерений России. По мнению финских и польских политиков, болота могут стать «ловушкой» для военной техники РФ.

До этого главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Клаэссон в интервью телеканалу SVT заявил, будто Россия якобы проверяет слабые места НАТО и вполне может пойти на авантюру в виде захвата каких-то территорий, чтобы оценить реакцию блока.

Ранее в России сравнили финских и польских политиков с Дуремаром.

