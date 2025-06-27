Политолог оценил вероятность отставки фон дер Ляйен

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал новость о том, что главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия. По словам эксперта, сейчас на нее оказывают сильное давление правые политические силы, обвиняющие ее в авторитарности и волюнтаризме.

«Однако главе ЕК отставка пока не грозит — позиции правых недостаточно сильны, чтобы ее сместить. Сама же фон дер Ляйен на фоне всего происходящего будет дисциплинировать Европарламент и представлять себя лицом Европы в борьбе с якобы главным врагом Брюсселя — Москвой. Это даст ей определенную неприкосновенность», — считает Рар.

Он добавил, что в течение всей своей политической карьеры фон дер Ляйен «успешно пересиживала все скандалы».

Как пишет газета Financial Times (FT), главе ЕК грозит вотум недоверия из-за скандала с закупками вакцин от COVID-19 во время пандемии.

Крайне правые депутаты Европарламента утверждают, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием об отставке всего состава ЕК после того, как суд Евросоюза вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

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