На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил вероятность отставки фон дер Ляйен

Политолог Рар: отставка фон дер Ляйен пока не грозит
close
Yves Herman/Reuters

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал новость о том, что главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия. По словам эксперта, сейчас на нее оказывают сильное давление правые политические силы, обвиняющие ее в авторитарности и волюнтаризме.

«Однако главе ЕК отставка пока не грозит — позиции правых недостаточно сильны, чтобы ее сместить. Сама же фон дер Ляйен на фоне всего происходящего будет дисциплинировать Европарламент и представлять себя лицом Европы в борьбе с якобы главным врагом БрюсселяМосквой. Это даст ей определенную неприкосновенность», — считает Рар.

Он добавил, что в течение всей своей политической карьеры фон дер Ляйен «успешно пересиживала все скандалы».

Как пишет газета Financial Times (FT), главе ЕК грозит вотум недоверия из-за скандала с закупками вакцин от COVID-19 во время пандемии.

Крайне правые депутаты Европарламента утверждают, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием об отставке всего состава ЕК после того, как суд Евросоюза вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

Ранее в Европе заявили о желании объявить России войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами